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Максим Брагару тренируется с Черноморцем, команда готовится к первому зимнему спаррингу

Премьер-лига

Тренировочный сбор команды "моряков" набирает обороты

Максим Брагару тренируется с Черноморцем, команда готовится к первому зимнему спаррингу

Фото - Анатолій Спиця

Новина українською

Как уже сообщал UA-Футбол, одесский "Черноморец" первым из всех представителей украинского футбола отправился на зарубежный тренировочный сбор. Прибыв в Анталию вечером 4 января, команда отправилась в знакомый курортный поселок Сиде, где поселилась в пятизвездочном отеле Tui Blue. В нем, кстати, "Черноморец" дислоцируется уже не впервые.

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На следующий день команда Романа Григорчука провела первое занятие на турецкой земле. В течение нескольких следующих суток погода была почти идеальной, однако впоследствии продуктивной работе одесситов стал мешать дождь, характерный для начала года в окрестностях Анталии. Однако "моряки" работали по графику, восстанавливая физические кондиции.

А тем временем тренерский штаб "Черноморца" озабочен темой приглашения новых футболистов, которые могли бы пригодиться в течение весенней части сезона-2023/24. По неофициальной информации, во время трехнедельного тренировочного сбора на просмотре в одесской команде будут находиться игроки с паспортами других стран. Выводы относительно их квалификации и целесообразности заключения контрактов Роман Григорчук и К* будут делать на основании тренировок и контрольных матчей.

Первый спарринг "Черноморец" проведет в пятницу, 12-го января. Его соперником станет представитель элитного дивизиона Румынии "Петролул" из города Плоешти, который занимает в национальном чемпионате 10-е место. Игра состоится на поле спорткомплекса "Эмирхан".

Следует отметить, что с первого дня турецкого сбора вместе с "Черноморцем" тренируется один из лидеров команды Максим Брагару. В СМИ распространяется информация о его подписании киевским "Динамо".

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Черноморец (Одесса) Максим Брагару
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Вячеслав Кульчицкий
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