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Колос подписал форварда сборной Литвы, - СМИ
Ждем официального подтверждения
фото из свободных источников
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Официального заявления от клуба пока что нет.
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По данным источника, соглашение сторон рассчитано на 2,5 сезона, то есть, до лета 2026 года.
24-летний Гитис – форвард таранного типа с ростом 196 сантиметров. В Литве он выступал за "Витис" (Вильнюс) и "Ритеряй" (88 матчей, 18 голов, 6 ассистов). За последний год выступал за "Эгнатию" – 47 поединков, шесть забитых мячей, пять результативных передач.
Также Паулаускас - основной форвард сборной Литвы, за которую забил дважды (оба раза - в отборе Евро-2024) в десяти встречах.
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