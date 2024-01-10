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Колос подписал форварда сборной Литвы, - СМИ

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Колос подписал форварда сборной Литвы, - СМИ

фото из свободных источников

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"Колос" подписал форварда сборной Литвы и албанской "Эгнатии" Гитиса Паулаускаса, сообщает ТаТоТаке.

Официального заявления от клуба пока что нет.

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По данным источника, соглашение сторон рассчитано на 2,5 сезона, то есть, до лета 2026 года.

24-летний Гитис – форвард таранного типа с ростом 196 сантиметров. В Литве он выступал за "Витис" (Вильнюс) и "Ритеряй" (88 матчей, 18 голов, 6 ассистов). За последний год выступал за "Эгнатию" – 47 поединков, шесть забитых мячей, пять результативных передач.

Также Паулаускас - основной форвард сборной Литвы, за которую забил дважды (оба раза - в отборе Евро-2024) в десяти встречах.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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