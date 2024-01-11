Стало известно, сколько Кривбасс заплатил Минаю за Твердохлеба

Стало известно, сколько "Кривбасс" заплатил "Минаю" за полузащитника Егора Твердохлеба.

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Как сообщает "ТаТоТаке", несколько претендентов на игрока (польская "Лехия", "Рух", "Кривбасс") было еще летом прошлого года, причем за футболиста предлагали от 200 до 400 тысяч евро. Впрочем, тогда "Минай" не захотел продавать футболиста, намереваясь сохранить своего лидера.

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Зимой ситуация в закарпатском клубе изменилась и "Минай" продал Твердохлеба в "Кривбасс" за 200 тысяч евро обязательным платежом и бонусы, которые могут доходить до полумиллиона.

Напомним, что 23-летний хавбек подписал контракт с "Кривбассом" сроком на 4 года.