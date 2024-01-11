Ключевой игрок Зари перейдет в Колос - на него претендовали несколько клубов УПЛ

Украинский нападающий "Зари" Даниил Алефиренко продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.

23-летний футболист достиг предварительной договоренности о подписании контракта с "Колосом". Об этом утверждает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

При этом отмечается, что Алефиренко имел предложения и от других украинских клубов. На форварда претендовали "Рух", "Кривбасс" и "Александрия".

В текущем сезоне Алефиренко провел 18 матчей за "Зарю" во всех турнирах и отметился 3 забитыми мячами. Его контракт с луганчанами истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

Ранее была информация, что "Колос" подписал форварда сборной Литвы.