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Ключевой игрок Зари перейдет в Колос - на него претендовали несколько клубов УПЛ
Форвард покинет луганский клуб
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Украинский нападающий "Зари" Даниил Алефиренко продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.
23-летний футболист достиг предварительной договоренности о подписании контракта с "Колосом". Об этом утверждает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
При этом отмечается, что Алефиренко имел предложения и от других украинских клубов. На форварда претендовали "Рух", "Кривбасс" и "Александрия".
В текущем сезоне Алефиренко провел 18 матчей за "Зарю" во всех турнирах и отметился 3 забитыми мячами. Его контракт с луганчанами истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.
Ранее была информация, что "Колос" подписал форварда сборной Литвы.
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