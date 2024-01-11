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Ключевой игрок Зари перейдет в Колос - на него претендовали несколько клубов УПЛ

Премьер-лига

Форвард покинет луганский клуб

Ключевой игрок Зари перейдет в Колос - на него претендовали несколько клубов УПЛ

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

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Украинский нападающий "Зари" Даниил Алефиренко продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.

23-летний футболист достиг предварительной договоренности о подписании контракта с "Колосом". Об этом утверждает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

При этом отмечается, что Алефиренко имел предложения и от других украинских клубов. На форварда претендовали "Рух", "Кривбасс" и "Александрия".

В текущем сезоне Алефиренко провел 18 матчей за "Зарю" во всех турнирах и отметился 3 забитыми мячами. Его контракт с луганчанами истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

Ранее была информация, что "Колос" подписал форварда сборной Литвы.

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Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Данил Алефиренко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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