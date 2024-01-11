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Экс-тренер Ворсклы по физподготовке вошел в тренерский штаб Александрии
Также он работал в академии "Динамо", "Заре" и "Волыни"
Фото: ФК Олександрія
11 января, к тренерскому штабу "Александрии" присоединился еще один специалист.
В подготовке команды ко второй части чемпионата Руслану Ротаню будет помогать тренер по физической подготовке Владимир Деуль.
Владимир работал в академии киевского "Динамо", луганской "Заре", "Волыни", полтавской "Ворскле".
К слову, в декабре 2023 года "Александрию" покинул Владимир Езерский. Тренер отвечал в команде за подготовку защитников. Позже стало известно, что он вошел в тренерский штаб "Карпат".
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Источник:ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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