Экс-тренер Ворсклы по физподготовке вошел в тренерский штаб Александрии

11 января, к тренерскому штабу "Александрии" присоединился еще один специалист.

В подготовке команды ко второй части чемпионата Руслану Ротаню будет помогать тренер по физической подготовке Владимир Деуль.

Владимир работал в академии киевского "Динамо", луганской "Заре", "Волыни", полтавской "Ворскле".

К слову, в декабре 2023 года "Александрию" покинул Владимир Езерский. Тренер отвечал в команде за подготовку защитников. Позже стало известно, что он вошел в тренерский штаб "Карпат".