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Кузык: Интересно попробовать свои силы против команд из других европейских чемпионатов
Впереди у "Кривбасса" много спаррингов с хорошими соперниками
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Защитник "Кривбасса" Денис Кузык прокомментировал начало первого зимнего втягивающего сбора.
- Как вообще прошел последний месяц, как готовились к выходу из отпуска?
- Отдыха как такового не было. Почти сразу после последней игры получили задание, как работать в отпуске, как держать себя в форме, как подготовиться к сборам. Специальные задания, беговая работа. Очень рад вернуться к команде, работе. Впереди сборы, необходимо как следует подготовиться ко второй части сезона.
- Как себя чувствуешь, как оценишь физическую готовность после первых тренировок?
- В целом нормально. В отпуске выполнял все тренерские установки, поэтому готов к сборам, тренировкам, тяжелой работе. Ожидаем плодотворных сборов, впереди много спаррингов с хорошими соперниками. Интересно попробовать свои силы против команд из других европейских чемпионатов.
- В отпуске у тебя случилось приятное событие: ты сделал предложение своей девушке Екатерине. Кто из команды первым поздравил?
- В соцсетях поздравляли все партнеры, тренеры, также звонили. Очень приятно, всем благодарен, - сказал Кузык.
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