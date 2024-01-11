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Кузык: Интересно попробовать свои силы против команд из других европейских чемпионатов

Премьер-лига

Впереди у "Кривбасса" много спаррингов с хорошими соперниками

Кузык: Интересно попробовать свои силы против команд из других европейских чемпионатов

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Денис Кузык прокомментировал начало первого зимнего втягивающего сбора.

- Как вообще прошел последний месяц, как готовились к выходу из отпуска?

- Отдыха как такового не было. Почти сразу после последней игры получили задание, как работать в отпуске, как держать себя в форме, как подготовиться к сборам. Специальные задания, беговая работа. Очень рад вернуться к команде, работе. Впереди сборы, необходимо как следует подготовиться ко второй части сезона.

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- Как себя чувствуешь, как оценишь физическую готовность после первых тренировок?

- В целом нормально. В отпуске выполнял все тренерские установки, поэтому готов к сборам, тренировкам, тяжелой работе. Ожидаем плодотворных сборов, впереди много спаррингов с хорошими соперниками. Интересно попробовать свои силы против команд из других европейских чемпионатов.

- В отпуске у тебя случилось приятное событие: ты сделал предложение своей девушке Екатерине. Кто из команды первым поздравил?

- В соцсетях поздравляли все партнеры, тренеры, также звонили. Очень приятно, всем благодарен, - сказал Кузык.

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Кривбасс (Кривой Рог) Денис Кузык
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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