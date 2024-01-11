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Верес официально расстался с защитником

Премьер-лига

Стороны решили не продолжать сотрудничество

Верес официально расстался с защитником

Фото: НК Верес

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Защитник Роман Гагун покидает "Верес", сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Контракт футболиста с командой завершился 31 декабря и стороны решили не продолжать сотрудничество.

Гагун присоединился к составу ровенчан летом 2022 года. За "красно-черных" защитник в УПЛ и Кубке Украины сыграл 36 матчей, забил 1 гол и записал на свой счет 2 ассиста.

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Верес (Ровно) Роман Гагун
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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