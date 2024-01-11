Верес официально расстался с защитником

Защитник Роман Гагун покидает "Верес", сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Контракт футболиста с командой завершился 31 декабря и стороны решили не продолжать сотрудничество.

Гагун присоединился к составу ровенчан летом 2022 года. За "красно-черных" защитник в УПЛ и Кубке Украины сыграл 36 матчей, забил 1 гол и записал на свой счет 2 ассиста.