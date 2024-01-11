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Брагару за определенную компенсацию может перейти в Динамо уже зимой
Стороны ведут переговоры по этому вопросу
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Есть вероятность, что полузащитник "Черноморца" Максим Брагару может присоединиться к "Динамо" уже зимой, сообщает журналист Игорь Бурбас.
По факту киевляне заключили с игроком предварительный контракт, который начнет действовать с июля.
Тем не менее, сейчас клубы ведут переговоры о том, чтобы Максим перебрался в Киев уже сейчас за определенную финансовую компенсацию со стороны "Динамо".
Также источник отмечает, что ситуация по Брагару решалась на уровне владельцев двух клубов. И именно там в личных разговорах и торгах определялась сумма компенсации, которую оплатит "Динамо" и устроила "Черноморец".
Ранее сообщалось, что 21-летний хавбек доиграет сезон в одесском клубе, после чего станет полноправным игроком киевлян. Соглашение подписано по схеме 4+1.
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