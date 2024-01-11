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Брагару за определенную компенсацию может перейти в Динамо уже зимой

Премьер-лига
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Стороны ведут переговоры по этому вопросу

Брагару за определенную компенсацию может перейти в Динамо уже зимой

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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Есть вероятность, что полузащитник "Черноморца" Максим Брагару может присоединиться к "Динамо" уже зимой, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Читайте такжеКлаусула одесситам, "безумное" предложение Полесья и зарплата в Киеве. Как Брагару переходил из Черноморца в Динамо

По факту киевляне заключили с игроком предварительный контракт, который начнет действовать с июля.

Тем не менее, сейчас клубы ведут переговоры о том, чтобы Максим перебрался в Киев уже сейчас за определенную финансовую компенсацию со стороны "Динамо".

Также источник отмечает, что ситуация по Брагару решалась на уровне владельцев двух клубов. И именно там в личных разговорах и торгах определялась сумма компенсации, которую оплатит "Динамо" и устроила "Черноморец".

Ранее сообщалось, что 21-летний хавбек доиграет сезон в одесском клубе, после чего станет полноправным игроком киевлян. Соглашение подписано по схеме 4+1.

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Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Максим Брагару
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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