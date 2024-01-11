Колос вышел из отпуска и огласил планы на зимнее межсезонье

Во вторник, 10 января, игроки первой команды " Колоса " вышли из отпуска и провели первую тренировку в 2024 году на своей базе в Софиевской-Борщаговке.

В течение трех дней игроки пройдут углубленный медосмотр, а тренировки будут проходить в одноразовом режиме. Уже с понедельника команда заедет на собственную базу в Ковалевку, где футболисты будут работать в режиме двухразовых тренировок в день. Выезд на сборы в Турцию намечен на 27 января.

Напомним, что "Колос" по итогам осенней части сезона занимает 9-е место в таблице УПЛ, имея в активе 21 очко.