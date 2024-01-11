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Колос вышел из отпуска и огласил планы на зимнее межсезонье
У команды сборы будут состоять из двух этапов
koloskovalivka.com
Во вторник, 10 января, игроки первой команды "
В течение трех дней игроки пройдут углубленный медосмотр, а тренировки будут проходить в одноразовом режиме. Уже с понедельника команда заедет на собственную базу в Ковалевку, где футболисты будут работать в режиме двухразовых тренировок в день. Выезд на сборы в Турцию намечен на 27 января.
Напомним, что "Колос" по итогам осенней части сезона занимает 9-е место в таблице УПЛ, имея в активе 21 очко.
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