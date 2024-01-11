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Ворскла вышла из отпуска и сразу же отправилась на сбор в Турцию
Известен список игроков команды, которые отправились в Турцию
vorskla.com.ua
Полтавская "
Ворскляне клубным автобусом добрались до Кишинева, а оттуда самолетом – в Анталию.
Команда будет жить и тренироваться в двухразовом режиме в анталийском районе Лара. В настоящее время
17 февраля полтавчане планируют вернуться в Украину.
Во время зимнего учебно-тренировочного сбора и. о. главного тренера команды Сергей Долганский планирует задействовать таких исполнителей:
Вратари: Исенко, Ермолов, Домолега
Защитники: Чеснаков, Сантана, Хрипчук, Крупский, Корниенко, Павлюк, Изотов, Бацула, Рамирес, Пердута, Якубу
Полузащитники: Скляр, Челядин, Нестеренко, Черныш, Кане, Фелипе, Толи
Нападающие: Островский, Степанюк, Тиагуиньо, Галас, Ковталюк
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