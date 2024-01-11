Ворскла вышла из отпуска и сразу же отправилась на сбор в Турцию

Полтавская " Ворскла " вышла из отпуска и уже отправилась на свой зимний сбор в Турцию.

Ворскляне клубным автобусом добрались до Кишинева, а оттуда самолетом – в Анталию.

Команда будет жить и тренироваться в двухразовом режиме в анталийском районе Лара. В настоящее время утверждено 6 спаррингов.

17 февраля полтавчане планируют вернуться в Украину.

Во время зимнего учебно-тренировочного сбора и. о. главного тренера команды Сергей Долганский планирует задействовать таких исполнителей:

Вратари: Исенко, Ермолов, Домолега

Защитники: Чеснаков, Сантана, Хрипчук, Крупский, Корниенко, Павлюк, Изотов, Бацула, Рамирес, Пердута, Якубу

Полузащитники: Скляр, Челядин, Нестеренко, Черныш, Кане, Фелипе, Толи

Нападающие: Островский, Степанюк, Тиагуиньо, Галас, Ковталюк