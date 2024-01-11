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Полесье с Назаренко и Ндукве отправилось на сбор в Испанию
Украинские команды постепенно выезжают на зимние сборы
instagram.com/fcpolissya
Cегодня, 11 января, футболисты "
В составе делегации присутствует Александр Назаренко, восстановившийся после серьезной травмы, а также потенциальный новичок – Денис Ндукве из "Звягеля".
В Испании подопечные Юрия Калитвинцева проведут ряд контрольных поединков, в частности, 2 февраля их оппонентом станет шведский "Кальмар".
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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