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Полесье с Назаренко и Ндукве отправилось на сбор в Испанию

Премьер-лига
Обновлено

Украинские команды постепенно выезжают на зимние сборы

Полесье с Назаренко и Ндукве отправилось на сбор в Испанию

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Cегодня, 11 января, футболисты "Полесья" транзитом через Польшу отправилась в в Испанию, где проведут очередной этап подготовки к весенней части сезона.

В составе делегации присутствует Александр Назаренко, восстановившийся после серьезной травмы, а также потенциальный новичок – Денис Ндукве из "Звягеля".

В Испании подопечные Юрия Калитвинцева проведут ряд контрольных поединков, в частности, 2 февраля их оппонентом станет шведский "Кальмар".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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