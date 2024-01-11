Полесье с Назаренко и Ндукве отправилось на сбор в Испанию

Cегодня, 11 января, футболисты " Полесья " транзитом через Польшу отправилась в в Испанию, где проведут очередной этап подготовки к весенней части сезона.

В составе делегации присутствует Александр Назаренко, восстановившийся после серьезной травмы, а также потенциальный новичок – Денис Ндукве из "Звягеля".

В Испании подопечные Юрия Калитвинцева проведут ряд контрольных поединков, в частности, 2 февраля их оппонентом станет шведский "Кальмар".