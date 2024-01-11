Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес договорился о полноценном трансфере защитника Зари
Максим Смиян станет игроком луцкой команды
Фото: ФК Заря Луганск
Защитник "
Как сообщает "ТаТоТаке", стороны уже договорились о переходе.
Контракт Смияна с "Зарей", рассчитан до лета 2025 года, но "Вересу" удалось договориться о полноценном выкупе.
Напомним, что в прошлом сезоне 21-летний футболист провел 10 матчей за "Зарю", но затем долгое время находился на больничном.
Также отметим, что Максим может сыграть и в центре поля, но его основная позиция – левый защитник.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "В лучшем случае у меня год". Именитый шведский тренер сообщил, что у него рак
- "Он сыграл нормально". Анчелотти встал на защиту Кепы после игры с Атлетико
- Симеоне высказался о драматическом поражении Атлетико в дерби с Реалом
- На Байковом кладбище открыли мемориал Леониду Кравчуку. Расходы покрыл фонд Суркисов. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн