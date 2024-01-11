Верес договорился о полноценном трансфере защитника Зари

Защитник " Зари " Максим Смиян продолжит карьеру в "Вересе".

Как сообщает "ТаТоТаке", стороны уже договорились о переходе.

Контракт Смияна с "Зарей", рассчитан до лета 2025 года, но "Вересу" удалось договориться о полноценном выкупе.

Напомним, что в прошлом сезоне 21-летний футболист провел 10 матчей за "Зарю", но затем долгое время находился на больничном.

Также отметим, что Максим может сыграть и в центре поля, но его основная позиция – левый защитник.