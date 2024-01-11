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Верес договорился о полноценном трансфере защитника Зари

Премьер-лига
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Максим Смиян станет игроком луцкой команды

Верес договорился о полноценном трансфере защитника Зари

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Защитник "Зари" Максим Смиян продолжит карьеру в "Вересе".

Как сообщает "ТаТоТаке", стороны уже договорились о переходе.

Контракт Смияна с "Зарей", рассчитан до лета 2025 года, но "Вересу" удалось договориться о полноценном выкупе.

Напомним, что в прошлом сезоне 21-летний футболист провел 10 матчей за "Зарю", но затем долгое время находился на больничном.

Также отметим, что Максим может сыграть и в центре поля, но его основная позиция – левый защитник.

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Заря (Луганск) Верес (Ровно) Максим Смиян
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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