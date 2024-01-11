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Азаров: Жорди Альба был таким, как я сейчас, но для меня идолом в футболе был Марсело
Левый защитник Шахтера - о лучших игроках на своей позиции
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Левый защитник "
– Эксперты, специалисты часто сравнивают тебя с Жорди Альбой. Как тебе такое сравнение?
– Считаю, Жорди Альба тоже был таким, как я сейчас – маленький и имел отличный дриблинг, был очень искусным с мячом, читал игру.
Думаю, это хорошее сравнение, но для меня идолом в футболе был Марсело. Я часто смотрел на его игры, и для меня первым левым защитником всегда был Марсело.
– Давай тогда тройку назовем лучших левых защитников для тебя.
– Сейчас или вообще?
– Вообще.
– Марсело, Жорди Альба и сейчас Альфонсо Дэвис.
– Почему именно он?
– Просто сейчас Альфонсо Дэвис является лучшим левым защитником для меня. Именно в этом году.
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