Азаров: Жорди Альба был таким, как я сейчас, но для меня идолом в футболе был Марсело

Левый защитник " Шахтера " Иракли Азаров назвал лучших игроков в мире на своей позиции.

– Эксперты, специалисты часто сравнивают тебя с Жорди Альбой. Как тебе такое сравнение?

– Считаю, Жорди Альба тоже был таким, как я сейчас – маленький и имел отличный дриблинг, был очень искусным с мячом, читал игру.

Думаю, это хорошее сравнение, но для меня идолом в футболе был Марсело. Я часто смотрел на его игры, и для меня первым левым защитником всегда был Марсело.

– Давай тогда тройку назовем лучших левых защитников для тебя.

– Сейчас или вообще?

– Вообще.

– Марсело, Жорди Альба и сейчас Альфонсо Дэвис.

– Почему именно он?

– Просто сейчас Альфонсо Дэвис является лучшим левым защитником для меня. Именно в этом году.