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Азаров: Жорди Альба был таким, как я сейчас, но для меня идолом в футболе был Марсело

Премьер-лига
Обновлено

Левый защитник Шахтера - о лучших игроках на своей позиции

Азаров: Жорди Альба был таким, как я сейчас, но для меня идолом в футболе был Марсело

скриншот

Новина українською

Левый защитник "Шахтера" Иракли Азаров назвал лучших игроков в мире на своей позиции.

– Эксперты, специалисты часто сравнивают тебя с Жорди Альбой. Как тебе такое сравнение?

– Считаю, Жорди Альба тоже был таким, как я сейчас – маленький и имел отличный дриблинг, был очень искусным с мячом, читал игру.

Думаю, это хорошее сравнение, но для меня идолом в футболе был Марсело. Я часто смотрел на его игры, и для меня первым левым защитником всегда был Марсело.

– Давай тогда тройку назовем лучших левых защитников для тебя.

– Сейчас или вообще?

– Вообще.

– Марсело, Жорди Альба и сейчас Альфонсо Дэвис.

– Почему именно он?

– Просто сейчас Альфонсо Дэвис является лучшим левым защитником для меня. Именно в этом году.

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Шахтер (Донецк) Иракли Азаров
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Источник:
YouTube-канал Шахтаря
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
11.01.2024 в 20:33
Не таким. Трошки гіршим
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Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
11.01.2024 в 20:33
Не таким. Трошки гіршим
Ответить
1
0

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