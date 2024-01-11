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Тренер Колоса Вишняк: Сейчас взять и купить 10 новых игроков – это нереально
Наставник Колоса рассказал, как команда будет проводить зимнее межсезонье
ФК "Колос" / Автор неизвестен
Главный тренер "
– Что бы вы хотели увидеть весной в исполнении "Колоса"?
– Безусловно, турнирное положение очень важно для любой команды. Нам, прежде всего, нужно построить новую команду. Мы хотим усилить нашу команду. Сейчас взять и купить 10 новых игроков – это нереально. Легионеры очень осторожно принимают решение – ехать или нет, в Украину. А если они согласны, то за очень большие деньги. А это не совсем верно сейчас. Могу сказать, что у нас происходит перезагрузка по всем линиям. Но при таком обновлении команды решать еще и задачу, чтобы находиться среди лидеров – это непросто. Сейчас мы не можем и 5-7 опытных мастеров пригласить. Не забудем и то, что нам нужно воспитывать нашу молодежь.
– Кто покинул команду в межсезонье, а кто пополнит ряды "Колоса"?
– Золотов и Мякушко ушли от нас. С первым мы прервали соглашение по соглашению сторон, а вторым закончился контракт. Что касается новых футболистов, то сейчас идет обсуждение и согласование всех составляющих во время перехода.
– Когда команда выходит из отпуска?
– 10 января мы собираемся. Ребята пройдут медосмотр в течение трех дней. Затем у нас запланировал двухнедельный сбор в Ковалевке, где футболисты будут проводить по две тренировки в день. Может быть, мы дома проведем один спарринг. А уже 27 января мы вылетим в Турцию, где и проведем основной этап подготовки ко второй части чемпионата Украины. В Турции мы запланировали провести шесть спаррингов.
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