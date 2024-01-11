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Азаров: Мои сильные футбольные качества - техника и дриблинг

Премьер-лига
Обновлено

А поработать нужно над физикой

Азаров: Мои сильные футбольные качества - техника и дриблинг

Фото: Михайло Лозовий/UA-Football

Новина українською

Защитник "Шахтера" Иракли Азаров рассказал о своих сильных и слабых качествах.

– Можешь ли ты сейчас назвать свои самые сильные футбольные качества?

– Я думаю, техника и дриблинг.

– А есть ли то, что ты хотел бы улучшить?

– Думаю, физика. Надо улучшать физику, ведь я маленький, худой. И поэтому прежде всего следует работать над физикой.

– То есть сейчас активно работаешь в спортзале?

– Действительно, так и есть.

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Источник:
YouTube-канал Шахтаря
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
12.01.2024 в 01:32
Мой сыльный каНчевствО лезгинка и я хочу дэнгы!!Дэнгы! Я не хочу етад футболь!
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Комментарии 1
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
12.01.2024 в 01:32
Мой сыльный каНчевствО лезгинка и я хочу дэнгы!!Дэнгы! Я не хочу етад футболь!
Ответить
1
0

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