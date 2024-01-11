Азаров: Мои сильные футбольные качества - техника и дриблинг

Защитник " Шахтера " Иракли Азаров рассказал о своих сильных и слабых качествах.

– Можешь ли ты сейчас назвать свои самые сильные футбольные качества?

– Я думаю, техника и дриблинг.

– А есть ли то, что ты хотел бы улучшить?

– Думаю, физика. Надо улучшать физику, ведь я маленький, худой. И поэтому прежде всего следует работать над физикой.

– То есть сейчас активно работаешь в спортзале?

– Действительно, так и есть.