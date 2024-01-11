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Азаров: Мой сильные футбольные качества - техника и дриблинг
А поработать нужно над физикой
Фото: Михайло Лозовий/UA-Football
Защитник "
– Можешь ли ты сейчас назвать свои самые сильные футбольные качества?
– Я думаю, техника и дриблинг.
– А есть ли то, что ты хотел бы улучшить?
– Думаю, физика. Надо улучшать физику, ведь я маленький, худой. И поэтому прежде всего следует работать над физикой.
– То есть сейчас активно работаешь в спортзале?
– Действительно, так и есть.
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Источник:YouTube-канал Шахтаря
Опубликовал: Михаил Черныш
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