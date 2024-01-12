Оболони предлагают полмиллиона за Краснопира. Киевляне не хотят отпускать игрока зимой

Клуб УПЛ готов заплатить 500 тысяч (валюта не уточняется) за форварда " Оболони " и молодежной сборной Украины Игоря Краснопира, сообщает "ТаТоТаке".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Источник не называет имя покупателя, но отмечает, что это клуб "не из элитной прослойки".

Впрочем, "Оболонь" не хочет отпускать одного из своих лидеров зимой и желает вернуться к этому вопросу после завершения сезона.

Напомним, что нападающий дебютировал в УПЛ в текущем сезоне – на его счету 3 гола и 1 ассист в 15 матчах чемпионата.

Контракт футболиста с киевлянами рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 300 000 евро.