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Оболони предлагают полмиллиона за Краснопира. Киевляне не хотят отпускать игрока зимой
Перспективный форвард только в этом сезоне дебютировал в УПЛ
фото из свободных источников
Клуб УПЛ готов заплатить 500 тысяч (валюта не уточняется) за форварда "
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Источник не называет имя покупателя, но отмечает, что это клуб "не из элитной прослойки".
Впрочем, "Оболонь" не хочет отпускать одного из своих лидеров зимой и желает вернуться к этому вопросу после завершения сезона.
Напомним, что нападающий дебютировал в УПЛ в текущем сезоне – на его счету 3 гола и 1 ассист в 15 матчах чемпионата.
Контракт футболиста с киевлянами рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 300 000 евро.
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