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Оболони предлагают полмиллиона за Краснопира. Киевляне не хотят отпускать игрока зимой

Премьер-лига

Перспективный форвард только в этом сезоне дебютировал в УПЛ

Оболони предлагают полмиллиона за Краснопира. Киевляне не хотят отпускать игрока зимой

фото из свободных источников

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Клуб УПЛ готов заплатить 500 тысяч (валюта не уточняется) за форварда "Оболони" и молодежной сборной Украины Игоря Краснопира, сообщает "ТаТоТаке".

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Источник не называет имя покупателя, но отмечает, что это клуб "не из элитной прослойки".

Впрочем, "Оболонь" не хочет отпускать одного из своих лидеров зимой и желает вернуться к этому вопросу после завершения сезона.

Напомним, что нападающий дебютировал в УПЛ в текущем сезоне – на его счету 3 гола и 1 ассист в 15 матчах чемпионата.

Контракт футболиста с киевлянами рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 300 000 евро.

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Оболонь (Киев) Игорь Краснопир
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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