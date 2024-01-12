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Безуглая заявила, что выходит из фракции и партии Слуга народа
Но продолжает поддерживать президента Владимира Зеленского
facebook.com/bezuhlamariana
Народный депутат Марьяна Безуглая заявила о выходе из фракции и партии Слуга народа, так как "не хочет иметь общих обязательств с теми, кто вонзает нож в спину". Об этом она написала в Facebook.
По ее словам, она написала заявление о выходе из фракции и партии, но остается мажоритарным депутатом от Оболонского района Киева.
Но при этом она отметила, что продолжает поддерживать президента Владимира Зеленского и его инициативы.
Напомним, на днях в Верховную раду внесли постановление об отзыве нардепки Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Постановление было зарегистрировано в парламенте в субботу, 6 января. Окончательное решение должна принять Рада своим голосованием.
Народная депутат неоднократно попадала в скандалы, преимущественно из-за своих заявлений. Ей обвиняли в дискредитации украинских военных, в частности, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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