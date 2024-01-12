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Дебелко: Хочется подготовиться ко второму полугодию УПЛ без травм

Премьер-лига

Форвард "Кривбасса" - о первых тренировках на сборе

Дебелко: Хочется подготовиться ко второму полугодию УПЛ без травм

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Роман Дебелко рассказал о первых тренировках на зимнем втягивающем сборе.

- Роман, отпуск позади. С каким настроением подходишь к тренировкам?

- Рад всех видеть, соскучился по команде. В отпуске удалось навестить родителей. Почти все остальное время тренировался по программе тренеров.

- Первые тренировки - беговая работа. Трудно было в физическом плане?

- Понимаем, что это нам только на пользу. Все ребята работают в хорошем темпе. Да, легко, точно никому не будет, но это сборы. Хочется очень хорошо подготовиться ко второму полугодию, без травм. Ну и, конечно, возможностью тренироваться и играть обязаны нашим защитникам, нашим Вооруженным Силам Украины.

Сейчас можем выполнять ту работу, которую любим. Будем стараться радовать наших фанатов, болельщиков, которые сейчас на передовой, победами, - отметил Дебелко.

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Кривбасс (Кривой Рог) Роман Дебелко
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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