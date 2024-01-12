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Дебелко: Хочется подготовиться ко второму полугодию УПЛ без травм
Форвард "Кривбасса" - о первых тренировках на сборе
Фото: fckryvbas.com
Нападающий "Кривбасса" Роман Дебелко рассказал о первых тренировках на зимнем втягивающем сборе.
- Роман, отпуск позади. С каким настроением подходишь к тренировкам?
- Рад всех видеть, соскучился по команде. В отпуске удалось навестить родителей. Почти все остальное время тренировался по программе тренеров.
- Первые тренировки - беговая работа. Трудно было в физическом плане?
- Понимаем, что это нам только на пользу. Все ребята работают в хорошем темпе. Да, легко, точно никому не будет, но это сборы. Хочется очень хорошо подготовиться ко второму полугодию, без травм. Ну и, конечно, возможностью тренироваться и играть обязаны нашим защитникам, нашим Вооруженным Силам Украины.
Сейчас можем выполнять ту работу, которую любим. Будем стараться радовать наших фанатов, болельщиков, которые сейчас на передовой, победами, - отметил Дебелко.
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