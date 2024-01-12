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Минай вышел из отпуска - в команде осталось 14 игроков
Закарпатцы начали зимние сборы
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
11 января "Миная" вышел из отпуска. Командная тренировка закарпатцев под руководством Желько Любеновича состоялась на искусственном поле ужгородского "Авангарда".
В тренировке приняли участие 14 футболистов, которые находятся в "Минае" на контракте.
- Вратари: Максим Росул, Александр Кемкин, Илья Ольховой.
- Защитники: Артур Ременяк, Богдан Чуев, Тарас Дмитрук, Андрей Булеза, Кирилл Прокопчук.
- Полузащитники: Сергей Петько, Назарий Воробчак, Вадим Витенчук, Тимур Кораблин.
- Нападающие: Иван Демиденко, Егор Гуничев.
Для Кирилла Прокопчука это была первая тренировка в "Минае". 25-летний центральный защитник стал первым зимним новичком команды.
Отмечается, что к минайцам также присоединилась группа потенциальных новичков. Их дальнейшую судьбу после тренировок и серии спаррингов решит тренерский штаб. Первая контрольная игра, в которой примут участие исключительно футболисты на просмотре, состоится в воскресенье 14 января.
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