Минай вышел из отпуска - в команде осталось 14 игроков

11 января "Миная" вышел из отпуска. Командная тренировка закарпатцев под руководством Желько Любеновича состоялась на искусственном поле ужгородского "Авангарда".

В тренировке приняли участие 14 футболистов, которые находятся в "Минае" на контракте.

Вратари: Максим Росул, Александр Кемкин, Илья Ольховой.

Максим Росул, Александр Кемкин, Илья Ольховой. Защитники: Артур Ременяк, Богдан Чуев, Тарас Дмитрук, Андрей Булеза, Кирилл Прокопчук.

Артур Ременяк, Богдан Чуев, Тарас Дмитрук, Андрей Булеза, Кирилл Прокопчук. Полузащитники: Сергей Петько, Назарий Воробчак, Вадим Витенчук, Тимур Кораблин.

Сергей Петько, Назарий Воробчак, Вадим Витенчук, Тимур Кораблин. Нападающие: Иван Демиденко, Егор Гуничев.

Для Кирилла Прокопчука это была первая тренировка в "Минае". 25-летний центральный защитник стал первым зимним новичком команды.

Отмечается, что к минайцам также присоединилась группа потенциальных новичков. Их дальнейшую судьбу после тренировок и серии спаррингов решит тренерский штаб. Первая контрольная игра, в которой примут участие исключительно футболисты на просмотре, состоится в воскресенье 14 января.