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Полесье подтвердило уход опытного защитника
Игрок получил статус свободного агента
Фото: ФК Полісся
"Полесье" сообщило о прекращении сотрудничества с защитником Владиславом Шаповалом.
Контракт был расторгнут по соглашению сторон.
28-летний игрок присоединился к "волкам" летом 2021 года. В цветах "Полесья" он провел 40 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. В этом сезоне он принял участие в пяти поединках во всех турнирах, без результативных действий.
Он также защищал цвета "Агробизнеса", "Волыни" и "Днепра-1".
Ранее "Полесье" официально разорвало контракт с Владиславом Вакулой.
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