Полесье подтвердило уход опытного защитника

"Полесье" сообщило о прекращении сотрудничества с защитником Владиславом Шаповалом.

Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

28-летний игрок присоединился к "волкам" летом 2021 года. В цветах "Полесья" он провел 40 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. В этом сезоне он принял участие в пяти поединках во всех турнирах, без результативных действий.

Он также защищал цвета "Агробизнеса", "Волыни" и "Днепра-1".

Ранее "Полесье" официально разорвало контракт с Владиславом Вакулой.