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Азаров: В Грузии у меня было время на ужин с друзьями, кино, а в Шахтере такого нет
У донецкой команды насыщенный график
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Левый защитник "Шахтера" Иракли Азаров сравнил жизнь в Грузии и Украине.
– Грузия очень сильно поддерживает Украину. Как ты думаешь, есть ли сходство между украинским и грузинским народами?
– Думаю, как в Украине, так и в Грузии очень дружелюбный народ. Поэтому, считаю, один из самых первых вариантов – дружелюбие.
– Мне кажется, что грузинский народ, ну как говорят, они очень добрые, но и такие импульсивные.
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– Есть, да.
– Ты себя тоже таким считаешь?
– Да.
– Интересно, как устроен твой быт в Украине? Что ты здесь любишь делать? Изменился ли вообще твой график по сравнению с тем, какой был в Грузии дома?
– Изменилось только то, что я всегда в отеле и не могу выйти прогуляться и тому подобное. У нас насыщенный график.
Каждую неделю едем из Украины на матч Лиги чемпионов, затем возвращаемся на поединки УПЛ. Постоянно готовимся к этим играм. В Грузии у меня было время на ужин с друзьями, киносеанс и т.д., а здесь такого нет.
– Как тебе украинская кухня?
– Очень вкусная. Я очень обрадовался, когда увидел здесь много блюд грузинской кухни – для меня это топ.
– А что, например? Если ты идешь в ресторан в Украине – это грузинский?
– Чаще посещаю грузинский. А вообще украинские и грузинские блюда очень похожи, и мне это нравится, – сказал Азаров.
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