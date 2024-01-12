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Азаров: В Грузии у меня было время на ужин с друзьями, кино, а в Шахтере такого нет

Премьер-лига

У донецкой команды насыщенный график

Азаров: В Грузии у меня было время на ужин с друзьями, кино, а в Шахтере такого нет

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Левый защитник "Шахтера" Иракли Азаров сравнил жизнь в Грузии и Украине.

– Грузия очень сильно поддерживает Украину. Как ты думаешь, есть ли сходство между украинским и грузинским народами?

– Думаю, как в Украине, так и в Грузии очень дружелюбный народ. Поэтому, считаю, один из самых первых вариантов – дружелюбие.

– Мне кажется, что грузинский народ, ну как говорят, они очень добрые, но и такие импульсивные.

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– Есть, да.

– Ты себя тоже таким считаешь?

– Да.

– Интересно, как устроен твой быт в Украине? Что ты здесь любишь делать? Изменился ли вообще твой график по сравнению с тем, какой был в Грузии дома?

– Изменилось только то, что я всегда в отеле и не могу выйти прогуляться и тому подобное. У нас насыщенный график.

Каждую неделю едем из Украины на матч Лиги чемпионов, затем возвращаемся на поединки УПЛ. Постоянно готовимся к этим играм. В Грузии у меня было время на ужин с друзьями, киносеанс и т.д., а здесь такого нет.

– Как тебе украинская кухня?

– Очень вкусная. Я очень обрадовался, когда увидел здесь много блюд грузинской кухни – для меня это топ.

– А что, например? Если ты идешь в ресторан в Украине – это грузинский?

– Чаще посещаю грузинский. А вообще украинские и грузинские блюда очень похожи, и мне это нравится, – сказал Азаров.

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Источник:
канал Шахтаря на YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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