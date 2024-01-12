Ванат: Прошлый год в футбольном плане прошел для меня хорошо

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат рассказал об отпуске и оценил, как для него прошел прошлый год.

- Владислав, с каким настроением подходишь к работе после отдыха?

- Как всегда, когда выходишь из отпуска и переключаешься на работу - хочется уже тренироваться.

- Удалось ли осуществить все запланированное на отпуск?

- Отдыхал, был дома, ездил в горы на Буковель с друзьями. В целом отпуском доволен.

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- Игроки получили программу индивидуальных тренировок. Удалось ее придерживаться?

- Да, удалось. В принципе, это для нас не является чем-то новым, ведь во время каждого отпуска мы получаем подобную программу.

- Сколько ты себе дал времени на полноценный отдых?

- Где-то около недели. Затем начал сам тренироваться, а дальше уже было время приступать к выполнению этой программы.

- Болельщики признали тебя лучшим игроком прошлого года. Что для тебя это значит?

- Это приятное признание, которое означает, что год в футбольном плане прошел для меня хорошо. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые голосовали. И отдельно сказать спасибо воинам ВСУ. Это благодаря им в нашей стране сейчас могут проводиться футбольные матчи.

- Уже известны соперники на сборах. Есть ли среди них команда, с которой особенно хотелось бы сыграть?

- Откровенно говоря, особой разницы нет. Конечно, сборы - это самое тяжелое, что бывает в футболе.

- Анализировал ли ты турнирное положение в УПЛ? Какие мысли относительно борьбы за чемпионство?

- Не смотрел, но у нас три игры в запасе, и если мы их выиграем, будем на лидирующих позициях, - сказал Ванат.