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Ванат: Прошлый год в футбольном плане прошел для меня хорошо
Владислав стал лучшим игроком "Динамо" в 2023 году
Фото: ФК Динамо Київ
Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат рассказал об отпуске и оценил, как для него прошел прошлый год.
- Владислав, с каким настроением подходишь к работе после отдыха?
- Как всегда, когда выходишь из отпуска и переключаешься на работу - хочется уже тренироваться.
- Удалось ли осуществить все запланированное на отпуск?
- Отдыхал, был дома, ездил в горы на Буковель с друзьями. В целом отпуском доволен.
- Игроки получили программу индивидуальных тренировок. Удалось ее придерживаться?
- Да, удалось. В принципе, это для нас не является чем-то новым, ведь во время каждого отпуска мы получаем подобную программу.
- Сколько ты себе дал времени на полноценный отдых?
- Где-то около недели. Затем начал сам тренироваться, а дальше уже было время приступать к выполнению этой программы.
- Болельщики признали тебя лучшим игроком прошлого года. Что для тебя это значит?
- Это приятное признание, которое означает, что год в футбольном плане прошел для меня хорошо. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые голосовали. И отдельно сказать спасибо воинам ВСУ. Это благодаря им в нашей стране сейчас могут проводиться футбольные матчи.
- Уже известны соперники на сборах. Есть ли среди них команда, с которой особенно хотелось бы сыграть?
- Откровенно говоря, особой разницы нет. Конечно, сборы - это самое тяжелое, что бывает в футболе.
- Анализировал ли ты турнирное положение в УПЛ? Какие мысли относительно борьбы за чемпионство?
- Не смотрел, но у нас три игры в запасе, и если мы их выиграем, будем на лидирующих позициях, - сказал Ванат.
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