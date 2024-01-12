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Александрия вышла из отпуска

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Команда впервые собралась после зимнего отдыха

Александрия вышла из отпуска

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

11 января основной состав "Александрии" впервые собрался вместе в 2024 году.

Главный тренер Руслан Ротань поздравил команду и рассказал о ближайших планах. До вылета в Турцию, где состоятся зимние сборы, футболисты пройдут полное медицинское обследование. 16 января "горожане" отправятся в Анталию.

На днях "Александрия" усилилась эквадорским полузащитником, который стал первым зимним новичком команды.

Напомним, что "Александрия" по итогам осенней части сезона занимает11-е место в таблице УПЛ, имея в активе 16 зачетных пунктов.

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ФК Александрия
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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
12.01.2024 в 12:25
РОТАНЬ покинул команду --болельщики перекрестились
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
12.01.2024 в 12:25
РОТАНЬ покинул команду --болельщики перекрестились
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