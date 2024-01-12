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Александрия вышла из отпуска
Команда впервые собралась после зимнего отдыха
Фото: ФК Олександрія
11 января основной состав "Александрии" впервые собрался вместе в 2024 году.
Главный тренер Руслан Ротань поздравил команду и рассказал о ближайших планах. До вылета в Турцию, где состоятся зимние сборы, футболисты пройдут полное медицинское обследование. 16 января "горожане" отправятся в Анталию.
На днях "Александрия" усилилась эквадорским полузащитником, который стал первым зимним новичком команды.
Напомним, что "Александрия" по итогам осенней части сезона занимает11-е место в таблице УПЛ, имея в активе 16 зачетных пунктов.
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