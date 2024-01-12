Динамо вышло из отпуска - первая часть игроков прошла медосмотр

12 января закончился отпуск для футболистов первой команды "Динамо".

В этот день группа игроков посетила столичную клинику "Добробут" для традиционной процедуры - прохождения обязательного медосмотра.

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Сегодня к врачам пришли вратари Георгий Бущан и Денис Игнатенко, защитники Константин Вивчаренко, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак, полузащитники Александр Караваев, Александр Андриевский, Назар Волошин, Владислав Кабаев, Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, нападающий Владислав Ванат.

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Как отметил врач "бело-синих" Игорь Конивец, ни у кого из игроков нет жалоб на здоровье или проблем с лишним весом после отпуска, поэтому к каждому из врачей динамовцы заходили без особых опасений. Футболисты сдали полный спектр анализов, посетили профессиональных специалистов, при этом в перерывах между посещением кабинетов активно делились друг с другом последними новостями.

Уже вечером команду ждет первая тренировка в 2024 году на загородной клубной базе в Вите-Литовской. А завтра медицинское обследование предстоит пройти другой группе футболистов.