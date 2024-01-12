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Хавбек Зари: Надеюсь, мы хорошо подготовимся и удачно выступим во второй части сезона
Александр Яцык высказался о предстоящих зимних сборах
Фото: ФК Зоря Луганськ
Полузащитник "Зари" Александр Яцык рассказал о своем восстановлении и предстоящих сборах команды.
"Некоторое время я не мог играть из-за воспаления связки, поэтому последние матчи пропустил. Первую половину сезона провели, мягко говоря, не очень удачно.
Надеюсь хорошо подготовимся на зимних сборах и удачно выступим во второй части сезона", - рассказал Яцык в комментарии клубной пресс-службы.
В текущем сезоне Яцык провел 13 матчей за луганский клуб во всех турнирах, в которых отметился одним гол. Луганчане занимают 14-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 12 очков.
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