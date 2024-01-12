Хавбек Зари: Надеюсь, мы хорошо подготовимся и удачно выступим во второй части сезона

Полузащитник "Зари" Александр Яцык рассказал о своем восстановлении и предстоящих сборах команды.

"Некоторое время я не мог играть из-за воспаления связки, поэтому последние матчи пропустил. Первую половину сезона провели, мягко говоря, не очень удачно.

Надеюсь хорошо подготовимся на зимних сборах и удачно выступим во второй части сезона", - рассказал Яцык в комментарии клубной пресс-службы.