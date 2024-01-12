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Хавбек Зари: Надеюсь, мы хорошо подготовимся и удачно выступим во второй части сезона

Премьер-лига

Александр Яцык высказался о предстоящих зимних сборах

Хавбек Зари: Надеюсь, мы хорошо подготовимся и удачно выступим во второй части сезона

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Полузащитник "Зари" Александр Яцык рассказал о своем восстановлении и предстоящих сборах команды.

"Некоторое время я не мог играть из-за воспаления связки, поэтому последние матчи пропустил. Первую половину сезона провели, мягко говоря, не очень удачно.

Надеюсь хорошо подготовимся на зимних сборах и удачно выступим во второй части сезона", - рассказал Яцык в комментарии клубной пресс-службы.

В текущем сезоне Яцык провел 13 матчей за луганский клуб во всех турнирах, в которых отметился одним гол. Луганчане занимают 14-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 12 очков.

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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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