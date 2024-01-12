Два игрока Динамо U-19 поедут на сборы с первой командой

Два молодых игрока " Динамо " из состава U-19 – форвард Матвей Пономаренко и защитник Тарас Михавко поедут на зимний сбор с первой командой.

Как сообщает Sport.ua, оба игрока проходят медосмотр вместе с первой командой и готовятся к сборам в Турции.

Пономаренко является лучшим бомбардиром юношеского чемпионата Украины с 16-ю голами. Он дебютировал за первую команду "Динамо" в матче с "Шахтером", когда вышел на последние минуты встречи.

Михавко летом перешел из ФК "Львов". Сразу стал основным игроком юношеской команды. Несколько раз попадал в заявку первой команды, но на поле так и не выходил.

В общем, на первый сбор Шовковский возьмет 29 игроков. 17 января команда отправится в Турцию, где в течение месяца будет готовиться ко второй части сезона.