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Два игрока Динамо U-19 поедут на сборы с первой командой
Получат шанс зарекомендовать себя
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Два молодых игрока "
Как сообщает Sport.ua, оба игрока проходят медосмотр вместе с первой командой и готовятся к сборам в Турции.
Пономаренко является лучшим бомбардиром юношеского чемпионата Украины с 16-ю голами. Он дебютировал за первую команду "Динамо" в матче с "Шахтером", когда вышел на последние минуты встречи.
Михавко летом перешел из ФК "Львов". Сразу стал основным игроком юношеской команды. Несколько раз попадал в заявку первой команды, но на поле так и не выходил.
В общем, на первый сбор Шовковский возьмет 29 игроков. 17 января команда отправится в Турцию, где в течение месяца будет готовиться ко второй части сезона.
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