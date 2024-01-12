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Два игрока Динамо U-19 поедут на сборы с первой командой

Премьер-лига

Получат шанс зарекомендовать себя

Два игрока Динамо U-19 поедут на сборы с первой командой

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Два молодых игрока "Динамо" из состава U-19 – форвард Матвей Пономаренко и защитник Тарас Михавко поедут на зимний сбор с первой командой.

Как сообщает Sport.ua, оба игрока проходят медосмотр вместе с первой командой и готовятся к сборам в Турции.

Пономаренко является лучшим бомбардиром юношеского чемпионата Украины с 16-ю голами. Он дебютировал за первую команду "Динамо" в матче с "Шахтером", когда вышел на последние минуты встречи.

Михавко летом перешел из ФК "Львов". Сразу стал основным игроком юношеской команды. Несколько раз попадал в заявку первой команды, но на поле так и не выходил.

В общем, на первый сбор Шовковский возьмет 29 игроков. 17 января команда отправится в Турцию, где в течение месяца будет готовиться ко второй части сезона.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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