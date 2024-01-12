Дячук: Самое яркое футбольное воспоминание 2023 года - победа над Арисом

Защитник " Динамо " Максим Дячук во время планового медобследования рассказал представителям об ожиданиях от сборов и памятном матче прошлого года.

- Максим, как прошел отпуск?

– Сначала поехал домой на Родину. Потом вернулся в Киев и съездил в Буковель. Дальше все время был в Киеве, готовился к сборам.

- Какое твое самое яркое футбольное воспоминание о 2023 году?

– Наверное, победа над "Арисом". Было напряженная битва. В послематчевых пенальти эмоции бушевали. Похоже, этот матч запомнился больше других.

- Впереди первый сбор под руководством Александра Шовковского. Чувствуете ли вы, что будут отличия по сравнению со сборами из Луческу?

- Думаю, отличия будут 100 процентов. Тем более в штаб добавился тренер, который будет работать с защитниками.

- Успели ли вы поработать с ним?

– Да, лично я уже работал под руководством Сергея Федорова в "Динамо" U19. Он мне многое дал, но я не стану рассказывать всех секретов.

- Слухи о том, что клуб ищет еще одного центрального защитника, как-то давят морально на тебя?

- Я концентрируюсь на своей игре, анализирую свои ошибки, чтобы не допускать их в будущем. Нет никакого давления, это конкуренция, это же футбол.

– Как-то изучал соперников по сборам?

– Нет, не изучал. Это тренировочный сбор, будем по существу набирать обороты. Думаю, будут хорошие спарринги.