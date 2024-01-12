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Дячук: Самое яркое футбольное воспоминание 2023 года - победа над Арисом
Динамо вышло из отпуска
fcdynamo.com
Защитник "
- Максим, как прошел отпуск?
– Сначала поехал домой на Родину. Потом вернулся в Киев и съездил в Буковель. Дальше все время был в Киеве, готовился к сборам.
- Какое твое самое яркое футбольное воспоминание о 2023 году?
– Наверное, победа над "Арисом". Было напряженная битва. В послематчевых пенальти эмоции бушевали. Похоже, этот матч запомнился больше других.
- Впереди первый сбор под руководством Александра Шовковского. Чувствуете ли вы, что будут отличия по сравнению со сборами из Луческу?
- Думаю, отличия будут 100 процентов. Тем более в штаб добавился тренер, который будет работать с защитниками.
- Успели ли вы поработать с ним?
– Да, лично я уже работал под руководством Сергея Федорова в "Динамо" U19. Он мне многое дал, но я не стану рассказывать всех секретов.
- Слухи о том, что клуб ищет еще одного центрального защитника, как-то давят морально на тебя?
- Я концентрируюсь на своей игре, анализирую свои ошибки, чтобы не допускать их в будущем. Нет никакого давления, это конкуренция, это же футбол.
– Как-то изучал соперников по сборам?
– Нет, не изучал. Это тренировочный сбор, будем по существу набирать обороты. Думаю, будут хорошие спарринги.
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