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Динамо интересовалось румынским защитником Краковии

Премьер-лига
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Динамо уже давно следит за игроком

Динамо интересовалось румынским защитником Краковии

Getty Images

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"Динамо" интересовалось 25-летним румынским центральным защитником "Краковии" Вирджилом Гицэ, сообщает Sportarena.

Интересно, что об интересе киевлян к игроку сообщалось еще в феврале 2021 года. Тогда ожидалось, что "Динамо" приобретет Вирджила за 1 миллион евро. Через год "Краковия" приобрела игрока у "Фарула" за 1,2 миллиона евро.

Отмечается, что интересы футболиста представляет Sports Enternainment Group, в которую входят украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков, Коди Гакпо из "Ливерпуля" и выступающий за "МЮ" Расмус Хойлунд.

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Контракт Гицэ с "Краковией" рассчитан до конца июня 2026 года. В текущем сезоне центрбек провел 21 матч на клубном уровне и забил 4 гола

Также у парня есть 1 матч за национальную сборную Румынии.

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Динамо (Киев) Краковия (Краков)
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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