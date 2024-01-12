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Заря хочет продлить Алефиренко, которого стремится перехватить Колос
У игрока осталось полгода по контракту с луганчанами
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"До завершения соглашения Алефиренко с "Зарей" остается полгода. С 1 января Даниил может подписывать предконтракт с кем-либо и летом уйти с нуля. Поэтому "Колос" официально сообщил "Заре", что начал переговоры с игроком.
По нашей информации, сейчас луганский клуб пытается все же продлить контракт Алефиренко, чтобы иметь более сильную позицию в переговорах с "Колосом". Раньше условия предложений и перспективы клуба игрока явно не вдохновляли. Но сейчас он может получить лучшие условия благодаря интересу других клубов.
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Но не будем забывать о факторе Евгения Геллера, которому все равно, кого пускать по кругу (помним кейс Кочергина). Если игрок не подпишет новый контракт с "Зарей", летом в Ковалевку может приехать окончательно растерянный футболист, последние полгода бегавший за U19", - сказал Спиваковский.
Напомним, что в текущем сезоне Алефиренко провел 18 матчей за "Зарю" во всех турнирах и отметился 3 забитыми мячами. Его контракт с луганчанами истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.
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