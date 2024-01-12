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Лидер чемпионата Хорватии хочет вингера Шахтера
Хайдук продолжает проявлять интерес к Кащуку
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Хорватский "Хайдук" проявляет активный интерес к 23-летнему вингеру "
"Хайдук", интересовался игроком летом, а сейчас активизировал свои попытки подписать украинца.
Хорватский клуб хочет приобрести Алексея именно зимой, несмотря на то, что у украинца закончится контракт в конце сезона. Хорваты могут заплатить за Кащука символическую сумму или подписать его бесплатно, предложив "Шахтеру" процент от его будущей продажи.
Отметим, что Кащук провел в этом сезоне УПЛ за "Шахтер" 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
"Хайдук" по итогам оченней части сезона лидирует в чемпионате Хорватии - 41 очко после 19 матчей.
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