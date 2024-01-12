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Лидер чемпионата Хорватии хочет вингера Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Хайдук продолжает проявлять интерес к Кащуку

Лидер чемпионата Хорватии хочет вингера Шахтера

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Хорватский "Хайдук" проявляет активный интерес к 23-летнему вингеру "Шахтера" Алексею Кащуку, пишет местное издание Index.

"Хайдук", интересовался игроком летом, а сейчас активизировал свои попытки подписать украинца.

Хорватский клуб хочет приобрести Алексея именно зимой, несмотря на то, что у украинца закончится контракт в конце сезона. Хорваты могут заплатить за Кащука символическую сумму или подписать его бесплатно, предложив "Шахтеру" процент от его будущей продажи.

Отметим, что Кащук провел в этом сезоне УПЛ за "Шахтер" 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

"Хайдук" по итогам оченней части сезона лидирует в чемпионате Хорватии - 41 очко после 19 матчей.

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Хайдук (Сплит) Шахтер (Донецк) Алексей Кащук
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Источник:
Index
Опубликовал: Михаил Черныш
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