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Вингер Александрии покинул команду. Его сватают в Кривбасс

Премьер-лига
Обновлено

Александрия разорвала отношения с Артуром Микитишиным

Вингер Александрии покинул команду. Его сватают в Кривбасс

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" прекратила сотрудничество с вингером Артуром Микитишиным.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт игрока прекращен по взаимному согласию сторон.

В составе "Александрии" Артур дебютировал 16 сентября 2023 года в матче Александрия - Минай (1:1). В общем, за "горожан" провел 5 матчей в чемпионате.

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Скорее всего, Микитишин продолжит карьеру в "Кривбассе". Он уже играл за команду Юрия Вернидуба в сезоне 2022/2023 в аренде из "Шахтера".

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Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия Артур Микитишин
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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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