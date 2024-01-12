Вингер Александрии покинул команду. Его сватают в Кривбасс

" Александрия " прекратила сотрудничество с вингером Артуром Микитишиным.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт игрока прекращен по взаимному согласию сторон.

В составе "Александрии" Артур дебютировал 16 сентября 2023 года в матче Александрия - Минай (1:1). В общем, за "горожан" провел 5 матчей в чемпионате.

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Скорее всего, Микитишин продолжит карьеру в "Кривбассе". Он уже играл за команду Юрия Вернидуба в сезоне 2022/2023 в аренде из "Шахтера".