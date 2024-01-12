На просмотре в Черноморце – словенский форвард, игравший на Мальте

Одесский "Черноморец" является одним из клубов УПЛ, который уже не одно десятилетие держит в огромном секрете имена потенциальных новичков. Традиция, начатая еще в период зимнего антракта в сезоне-2002/03 тогдашним главным тренером "моряков", поддерживается и совершенствуется по сей день. Однако подобные вещи, да еще и во время новейших технологий, не что иное, как "секрет Полишинеля". Это можно сказать о первом иностранном новичке, сыгравшем сегодня в составе команды Романа Григорчука в контрольном матче против румынского "Петролула". Из неофициальных источников в Турции UA-Футбол стало известно, что загадочным "игроком на просмотре" является словенский нападающий Лука Шушняра. Этот 26-летний футболист в последнее время был игроком мальтийской "Валетты", в которой провел четыре предыдущих месяца.

До этого в его весьма насыщенной карьере были также выступления еще за одиннадцать клубов. За девять с половиной лет Шушняра поиграл за словенские ФК "Домжале" (U-19), "Ролтек" (Доб), "Зарицу" (Крань), ФК "Целье", "Муру" (Мурская Собота), ФК "Копер", "Табор" (Сежана), итальянскую "Аталанту" (U-19), французский ФК "Шамбли Уаз", польскую "Вислу" (Плоцк) и хорватский ФК "Шибеник".

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Трансферная стоимость Луки Шушняры на Transfermarkt составляет всего 150 тысяч евро, что по нынешним расценкам в мировом футболе считается незначительной суммой.