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Именитый французский клуб интересуется Ванатом

Премьер-лига
Обновлено

Но все не так просто

Именитый французский клуб интересуется Ванатом

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Бывший полузащитник "Осера" и "Реймса" Сергей Яковлев рассказал об интересе к форварду "Динамо" Владиславу Ванату со стороны "Лилля".

– В "Реймсе" вы выступали с Оливье Летангом, нынешним президентом "Лилля" и экс-спортивным директором "ПСЖ"...

– Да, и, кстати, мы с ним периодически общаемся, в частности, об украинском футболе. В последний раз Оливье звонил мне три дня назад. Сейчас он интересуется нападающим "Динамо" Владиславом Ванатом. Теперь собираю информацию о Владе, – поделился Яковлев.

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К слову, в текущем сезоне Ванат провел 16 матчей за "Динамо", в которых отличился 7 голами и 5 ассистами. Transfermarkt оценивает Владислава в 3 млн евро. Контракт 22-летнего нападающего рассчитан до лета 2025 года.

"Лилль", возглавляющий бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, занимает 5-е место в чемпионате Франции. Также "доги" заняли первое место в группе Лиги конференций и напрямую вышли в 1/8 финала.

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Динамо (Киев) Лилль Владислав Ванат
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex 66 (Кременчук)
13.01.2024 в 00:26
Суркісу пора увімкнути факс
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Комментарии 1
avatar
alex 66 (Кременчук)
13.01.2024 в 00:26
Суркісу пора увімкнути факс
Ответить
0
0

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