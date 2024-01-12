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Именитый французский клуб интересуется Ванатом
Но все не так просто
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший полузащитник "Осера" и "Реймса" Сергей Яковлев рассказал об интересе к форварду "
– В "Реймсе" вы выступали с Оливье Летангом, нынешним президентом "Лилля" и экс-спортивным директором "ПСЖ"...
– Да, и, кстати, мы с ним периодически общаемся, в частности, об украинском футболе. В последний раз Оливье звонил мне три дня назад. Сейчас он интересуется нападающим "Динамо" Владиславом Ванатом. Теперь собираю информацию о Владе, – поделился Яковлев.
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К слову, в текущем сезоне Ванат провел 16 матчей за "Динамо", в которых отличился 7 голами и 5 ассистами. Transfermarkt оценивает Владислава в 3 млн евро. Контракт 22-летнего нападающего рассчитан до лета 2025 года.
"Лилль", возглавляющий бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, занимает 5-е место в чемпионате Франции. Также "доги" заняли первое место в группе Лиги конференций и напрямую вышли в 1/8 финала.
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