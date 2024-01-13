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Прокопчук: Хочется помочь Минаю выполнить задачу на сезон - остаться в УПЛ

Премьер-лига
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Новичок закарпатского клуба - о целях на 2024 год

Прокопчук: Хочется помочь Минаю выполнить задачу на сезон - остаться в УПЛ

Фото: ФК Минай

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Защитник закарпатского клуба Кирилл Прокопчук поделился впечатлениями от первой тренировки в составе "Миная"

"Позитивное настроение, действительно соскучился по футболу. Даже кажется, что отпуск затянулся. Сейчас в команде много "просмотровых", но, даже в таких условиях чувствуется хороший коллектив, атмосфера, приятно играть, работать. С кем-то из ребят раньше я уже играл в одной команде, есть такие, кто были моими соперниками на поле, с другими знакомлюсь - работаем. Хочется помочь Минаю выполнить задачу на сезон - остаться в УПЛ. Это лично для меня новый, серьезный вызов, поскольку большую часть карьеры провел в первой лиге. Нравится работать с тренерским штабом Желько Любеновича, все новое, все интересное, чувствуется европейский подход", — сказал Прокопчук.

Напомним, 25-летний защитник Кирилл Прокопчук - первый "зимний" новичок футбольного клуба "Минай".

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ФК Минай Кирилл Прокопчук
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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