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Прокопчук: Хочется помочь Минаю выполнить задачу на сезон - остаться в УПЛ
Новичок закарпатского клуба - о целях на 2024 год
Фото: ФК Минай
Защитник закарпатского клуба Кирилл Прокопчук поделился впечатлениями от первой тренировки в составе "Миная"
"Позитивное настроение, действительно соскучился по футболу. Даже кажется, что отпуск затянулся. Сейчас в команде много "просмотровых", но, даже в таких условиях чувствуется хороший коллектив, атмосфера, приятно играть, работать. С кем-то из ребят раньше я уже играл в одной команде, есть такие, кто были моими соперниками на поле, с другими знакомлюсь - работаем. Хочется помочь Минаю выполнить задачу на сезон - остаться в УПЛ. Это лично для меня новый, серьезный вызов, поскольку большую часть карьеры провел в первой лиге. Нравится работать с тренерским штабом Желько Любеновича, все новое, все интересное, чувствуется европейский подход", — сказал Прокопчук.
Напомним, 25-летний защитник Кирилл Прокопчук - первый "зимний" новичок футбольного клуба "Минай".
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