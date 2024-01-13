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Верес официально объявил о подписании первого зимнего новичка
Воспитанник луганской "Зари"
Фото: НК Верес
Слухи о первом трансфере "Вереса" зимой стали реальностью: ровенчане официально объявили о подписании дебютного новичка в межсезонье.
Им стал защитник Максим Смеян. Футболист подписал с "Вересом" трехлетний контракт.
Номинальная позиция 21-летнего игрока – левый защитник. На его счету девять матчей в профессиональном футболе, в том числе один – в квалификации еврокубков. Смеян является воспитанником "Зари" – именно в первой команде луганцев он выступал в УПЛ и Лиге конференций в прошлом сезоне.
В текущем розыгрыше чемпионата и еврокубков Максим не играл из-за повреждения.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.
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