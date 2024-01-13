Верес официально объявил о подписании первого зимнего новичка

Слухи о первом трансфере "Вереса" зимой стали реальностью: ровенчане официально объявили о подписании дебютного новичка в межсезонье.

Им стал защитник Максим Смеян. Футболист подписал с "Вересом" трехлетний контракт.

Номинальная позиция 21-летнего игрока – левый защитник. На его счету девять матчей в профессиональном футболе, в том числе один – в квалификации еврокубков. Смеян является воспитанником "Зари" – именно в первой команде луганцев он выступал в УПЛ и Лиге конференций в прошлом сезоне.

В текущем розыгрыше чемпионата и еврокубков Максим не играл из-за повреждения.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.