  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Провел только один товарищеский матч. Легионер провалил просмотр в Черноморце
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Провел только один товарищеский матч. Легионер провалил просмотр в Черноморце

Премьер-лига

Не подошел Роману Григорчуку

Провел только один товарищеский матч. Легионер провалил просмотр в Черноморце

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Недавно UA-Футбол сообщал о том, что словенский нападающий Лука Шушняра находится на просмотре в одесском "Черноморце". В том числе он принял участие во вчерашнем товарищеском матче против "Петролула".

Правда, по информации ТаТоТаке, он уже покинул клуб. Роману Григорчуку не понравился уровень игры форварда.

Вскоре в турецкий сбор "Черноморца" должны прибыть еще трое потенциальных легионеров. Среди них присутствуют футболисты как защиты, так и группы атаки.

"Черноморец" завершил осеннюю часть чемпионата на восьмой позиции в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Источник: Бывший игрок киевского Арсенала Домбровский присоединится к Колосу
yellow-arrow
Ярмоленко: В течение первой половины сбора в Турции я буду тренироваться индивидуально
yellow-arrow
Верес официально объявил о подписании первого зимнего новичка
Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости