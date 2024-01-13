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Провел только один товарищеский матч. Легионер провалил просмотр в Черноморце
Не подошел Роману Григорчуку
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Недавно UA-Футбол сообщал о том, что словенский нападающий Лука Шушняра находится на просмотре в одесском "Черноморце". В том числе он принял участие во вчерашнем товарищеском матче против "Петролула".
Правда, по информации ТаТоТаке, он уже покинул клуб. Роману Григорчуку не понравился уровень игры форварда.
Вскоре в турецкий сбор "Черноморца" должны прибыть еще трое потенциальных легионеров. Среди них присутствуют футболисты как защиты, так и группы атаки.
"Черноморец" завершил осеннюю часть чемпионата на восьмой позиции в турнирной таблице.
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