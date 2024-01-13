Провел только один товарищеский матч. Легионер провалил просмотр в Черноморце

Недавно UA-Футбол сообщал о том, что словенский нападающий Лука Шушняра находится на просмотре в одесском "Черноморце". В том числе он принял участие во вчерашнем товарищеском матче против "Петролула".

Правда, по информации ТаТоТаке, он уже покинул клуб. Роману Григорчуку не понравился уровень игры форварда.

Вскоре в турецкий сбор "Черноморца" должны прибыть еще трое потенциальных легионеров. Среди них присутствуют футболисты как защиты, так и группы атаки.

"Черноморец" завершил осеннюю часть чемпионата на восьмой позиции в турнирной таблице.