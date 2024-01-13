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Богдан Вьюник вторую половину сезона проведет в аренде.
Куда перейдет форвард, пока неизвестно
Фото: УАФ
Богдан Вьюник вторую половину сезона может провести в Польше. Об этом сообщает Игорь Бурбас.
По информации источника, игрок донецкого "Шахтера" Богдан Вьюник вторую половину сезона проведет в аренде. Интерес к игроку проявляют как клубы из УПЛ, так и из-за рубежа. В частности, польский клуб "Лехия" сделал предложение по Вьюнику.
Напомним, за этот сезон форвард провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
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Источник:Ігор Бурбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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