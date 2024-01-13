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Пономаренко – о сборах с первой командой Динамо: Присутствует определенное волнение
Дебютный вызов для форварда
Фото: ФК Динамо
Нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко прокомментировал свой вызов в первую команду на сборы в Турции.
“ – Как вообще провел отпуск?
– В отпуске был с родителями, иногда сестра приезжала к нам, с ними встретил Рождество и Новый год. Две недели полностью посвятил отдыху, а затем сбросили программу, по которой работал. Плюс дополнительно ходил в зал, принимал форму перед собранием.
– Что за программа, какие именно упражнения выполнял?
– Была беговая работа, а также тренировка в зале.
– Где беговую работу выполнял?
– На улице. Не было ли холодно? Да нет, привык уже (улыбается).
– Для тренировок в зале приезжал на базу?
– Да, нам тренеры написали, что мы в любое время можем приезжать и заниматься по программе.
– Когда тебе сообщили, что едешь на сборы с первой командой?
– Во время отпуска написали, что еду. Конечно, присутствует определенное волнение, но считаю, что мне по силам остаться в первой команде и я буду делать для этого.
– Прошлой зимой ты тоже работал с первой командой. Этот опыт должен помочь тебе?
– Думаю, что да. Я уже знаю требования, что нужно делать, и на нынешнем собрании постараюсь проявить себя на все сто процентов.
– Обычно контрольные матчи на сборах для набора формы. Но тебе это будет возможность проявить себя?
– Конечно, для молодых футболистов каждый матч – это мотивация проявить себя, когда предоставляется шанс. Тем более на сборах, считаю, тренеры смотрят на молодых футболистов, находящихся на просмотре, и если они проявляют себя, то оставляют в команде”, - сказал Пономаренко.
В текущем сезоне 18-летний футболист (11 января стал совершеннолетним) сыграл один матч за первую команду "Динамо". Он вышел в конце встречи против "Шахтера" с ноября. Также однажды он попал в заявку киевлян, но на поле не появлялся.
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