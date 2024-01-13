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Ворскла - Сабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Премьер-лига

Первая товарищеская встреча на УТС в Турции

Ворскла - Сабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

vorskla.com.ua

Новина українською

"Ворскла" начинает подготовку ко второй половине сезона УПЛ. Полтавский клуб проведет первую товарищескую встречу в рамках зимнего сбора против азербайджанского клуба "Сабах". Поединок начнется 14 января в 16:00.

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Товарищеский матч, 14.01.2023
Трансляция: Youtube-канал "Ворскла Полтава"

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Ворскла (Полтава) Сабах (Баку) смотреть футбол онлайн
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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