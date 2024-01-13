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Ворскла - Сабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Первая товарищеская встреча на УТС в Турции
vorskla.com.ua
"Ворскла" начинает подготовку ко второй половине сезона УПЛ. Полтавский клуб проведет первую товарищескую встречу в рамках зимнего сбора против азербайджанского клуба "Сабах". Поединок начнется 14 января в 16:00.
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Товарищеский матч, 14.01.2023
Трансляция: Youtube-канал "Ворскла Полтава"
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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