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Александрия проведет в Турции 12 спаррингов

Премьер-лига

Известны соперники первой части сборов

Александрия проведет в Турции 12 спаррингов

Фото: пресслужби ФК "Олександрія""

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ФК "Александрия" официально объявила соперников, против которых сыграет на зимних сборах. Подопечные "Ротаня" отправятся на сборы в турецкую Анталию 16-го января, где пробудут до 17-го февраля. На этот период коллектив запланировал 12 спаррингов.

Уже известны спарринг-партнеры "горожан" на первую часть сборов:

21 января - "Левски" (Болгария)
25 января - "Пахтакор" (Узбекистан)
29 января - "Висла Плоцк" (Польша)
29 января - "Дукаджини" (Косово)

Главный тренер команды Руслан Ротань дал комментарии, относительно проведения зимних сборов:

На первых сборах планируется 4 спарринга. На этот период делаем акцент над физическим состоянием игроков. В каждом матче каждый из футболистов сыграет по 45 минут. На вторых сборах запланировано 8 спаррингов. И здесь мы уже хотим, чтобы максимально все игроки получили игровую практику и подошли в хороших кондициях к старту весенней части чемпионата.

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ФК Александрия
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Источник:
fco.com.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
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