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Александрия проведет в Турции 12 спаррингов
Известны соперники первой части сборов
Фото: пресслужби ФК "Олександрія""
ФК "Александрия" официально объявила соперников, против которых сыграет на зимних сборах. Подопечные "Ротаня" отправятся на сборы в турецкую Анталию 16-го января, где пробудут до 17-го февраля. На этот период коллектив запланировал 12 спаррингов.
Уже известны спарринг-партнеры "горожан" на первую часть сборов:
21 января - "Левски" (Болгария)
25 января - "Пахтакор" (Узбекистан)
29 января - "Висла Плоцк" (Польша)
29 января - "Дукаджини" (Косово)
Главный тренер команды Руслан Ротань дал комментарии, относительно проведения зимних сборов:
На первых сборах планируется 4 спарринга. На этот период делаем акцент над физическим состоянием игроков. В каждом матче каждый из футболистов сыграет по 45 минут. На вторых сборах запланировано 8 спаррингов. И здесь мы уже хотим, чтобы максимально все игроки получили игровую практику и подошли в хороших кондициях к старту весенней части чемпионата.
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