Александрия проведет в Турции 12 спаррингов

ФК "Александрия" официально объявила соперников, против которых сыграет на зимних сборах. Подопечные "Ротаня" отправятся на сборы в турецкую Анталию 16-го января, где пробудут до 17-го февраля. На этот период коллектив запланировал 12 спаррингов.

Уже известны спарринг-партнеры "горожан" на первую часть сборов:

21 января - "Левски" (Болгария)

25 января - "Пахтакор" (Узбекистан)

29 января - "Висла Плоцк" (Польша)

29 января - "Дукаджини" (Косово)

Главный тренер команды Руслан Ротань дал комментарии, относительно проведения зимних сборов: