Егор Твердохлеб: Моя футбольная мечта - победа на Чемпионате мира

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Егор Твердохлеб ответил на 10 футбольных вопросов от пресс-службы "Кривбасса":

Лучший игрок всех времен?

Криштиану Роналду. Он мне импонирует своим отношением к труду.

Самый крутой неукраинский клуб?

"Реал" Мадрид. С детства за них болею. Хотел бы там играть? Конечно, но после "Кривбасса" (улыбается).

Тренер номер один в мире?

Пеп Гвардиола.

Топовый стадион, на котором приходилось играть?

НСК "Олимпийский". Играл там в матче против "Кривбасса" в прошлом чемпионате (0:0), когда Иван Дибанго получил на мне второе предупреждение и как следствие красную карточку.

Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

Андрей Понедельник.

Любимая книга или фильм о футболе?

Книга Юргена Клоппа "My Liverpool Romance".

Лучшее восстановление после матча?

Восстанавливающие напитки и баня.

Топовый клуб Независимой Украины?

"Динамо" и "Кривбасс".

Ваша футбольная мечта?

Победить на Чемпионате Мира.

Лучший тренер Украины после Лобановского?

Юрий Вернидуб и Владимир Шаран. А также это мой первый тренер, которому я передаю большой привет.

Напомним, 23-летний Егор Твердохлеб стал первым зимним новичком в "Кривбассе". Полузащитник подписал контракт на четыре года.