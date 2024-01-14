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Егор Твердохлеб: Моя футбольная мечта - победа на Чемпионате мира
Новичок Кривбасса дал ответы на вопросы
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник криворожского "Кривбасса" Егор Твердохлеб ответил на 10 футбольных вопросов от пресс-службы "Кривбасса":
Лучший игрок всех времен?
Криштиану Роналду. Он мне импонирует своим отношением к труду.
Самый крутой неукраинский клуб?
"Реал" Мадрид. С детства за них болею. Хотел бы там играть? Конечно, но после "Кривбасса" (улыбается).
Тренер номер один в мире?
Пеп Гвардиола.
Топовый стадион, на котором приходилось играть?
НСК "Олимпийский". Играл там в матче против "Кривбасса" в прошлом чемпионате (0:0), когда Иван Дибанго получил на мне второе предупреждение и как следствие красную карточку.
Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
Андрей Понедельник.
Любимая книга или фильм о футболе?
Книга Юргена Клоппа "My Liverpool Romance".
Лучшее восстановление после матча?
Восстанавливающие напитки и баня.
Топовый клуб Независимой Украины?
"Динамо" и "Кривбасс".
Ваша футбольная мечта?
Победить на Чемпионате Мира.
Лучший тренер Украины после Лобановского?
Юрий Вернидуб и Владимир Шаран. А также это мой первый тренер, которому я передаю большой привет.
Напомним, 23-летний Егор Твердохлеб стал первым зимним новичком в "Кривбассе". Полузащитник подписал контракт на четыре года.
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