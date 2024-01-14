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Уже играл в аренде из Шахтера. Кривбасс оформил полноценный трансфер полузащитника

Премьер-лига

Воспитанник академий "Скалы" и дончан

Уже играл в аренде из Шахтера. Кривбасс оформил полноценный трансфер полузащитника

Фото: ФК Кривбас

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"Кривбасс" на своем официальном сайте объявил о подписании 20-летнего левого хавбека Артура Микитишина. Стороны подписали четырехлетний контракт.

Ранее футболист уже выступал в составе криворожцев. В сезоне 2022/23 он провел 20 матчей, отличившись одним голом и двумя ассистами. Тогда Микитишин играл за “Кривбасс” на правах аренды из “Шахтера”.

Переход в состав криворожцев произошел на правах свободного агента. На таких же условиях он стал и футболистом "Александрии" прошлым летом. Однако за "горожан" полузащитник провел всего пять матчей (156 минут, один ассист).

Микитишин выбрал себе 20 номер. Именно в такой футболке он раньше выступал за “Мариуполь” и “Кривбасс”.

Артур является воспитанником моршинской "Скалы". В период с 2019 по 2023 годы представлял "Шахтер".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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Кривбасс (Кривой Рог) Артур Микитишин
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Источник:
Офіційний сайт Кривбасу
Опубликовал: Максим Кучер
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