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Александр Мельник близок к переходу в Верес

Премьер-лига
Обновлено

Вторую половину сезона проведет в другом клубе

Александр Мельник близок к переходу в Верес

Фото: ФК Минай

Новина українською

Александр Мельник близок к переходу в "Верес". Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, 23-летний защитник очень близок к переходу в ровенский "Верес". Отметим, что после расторжения договора с закарпатским "Минаем" Александр Мельник стал свободным агентом.

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Напомним, за текущий сезон Александр Мельник провел 8 матчей, без результативных действий.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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