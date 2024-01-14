Александр Мельник близок к переходу в "Верес". Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, 23-летний защитник очень близок к переходу в ровенский "Верес". Отметим, что после расторжения договора с закарпатским "Минаем" Александр Мельник стал свободным агентом.

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Напомним, за текущий сезон Александр Мельник провел 8 матчей, без результативных действий.