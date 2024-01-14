Шахтер прибыл в Турцию на сборы – ВИДЕО

Донецкий Шахтер в воскресенье 14 января прибыл в Турцию для прохождения зимних сборов.

"Горняки" вчера выехали автобусом из Львова в польский Ржешув, откуда самолетом полетели в Турцию. Сегодня утром делегация дончан прибыла в гостиницу в Белеке.

На сборах вместе отправились и первая команда "Шахтера", а также коллектив U19. Также известно, что легионеры присоединятся к "горнякам" уже в Турции.

В общей сложности на сборах подопечные Марино Пушича проведут шесть матчей. Пока не было сообщено о командах, с которыми будут играть "горняки".

Первый официальный поединок запланирован на 15 февраля. "Шахтер" в Гамбурге примет "Марсель" в рамках плей-офф раунда Лиги Европы.

УПЛ для "Шахтера" стартует 25 февраля выездным поединком против "Александрии".