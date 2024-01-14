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Шахтер прибыл в Турцию на сборы – ВИДЕО
Классический для "горняков" город Белек
Фото: ФК Шахтар
Донецкий Шахтер в воскресенье 14 января прибыл в Турцию для прохождения зимних сборов.
"Горняки" вчера выехали автобусом из Львова в польский Ржешув, откуда самолетом полетели в Турцию. Сегодня утром делегация дончан прибыла в гостиницу в Белеке.
На сборах вместе отправились и первая команда "Шахтера", а также коллектив U19. Также известно, что легионеры присоединятся к "горнякам" уже в Турции.
В общей сложности на сборах подопечные Марино Пушича проведут шесть матчей. Пока не было сообщено о командах, с которыми будут играть "горняки".
Первый официальный поединок запланирован на 15 февраля. "Шахтер" в Гамбурге примет "Марсель" в рамках плей-офф раунда Лиги Европы.
УПЛ для "Шахтера" стартует 25 февраля выездным поединком против "Александрии".
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