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Контрольные поединки. Ворскла - Сабах 3:0. С полуспущенными гетрами
Первый матч полтавского клуба в межсезонье
Фото: пресслужби ФК "Сабах"
Полтавская "Ворскла" начала подготовку ко второй половине сезона УПЛ. Первым соперником в рамках межсезонной паузы стал азербайджанский "Сабах" с которым "зелено-белые" разобрались со счетом 3:0.
Счет был открыт еще в первом тайме, усилиями Пердуты. Во второй половине игры Фелипе и Степанюк довершили дело.
Следующий поединок полтавчане проведут 18 января против казахстанского "Кайсара".
Контрольный поединок
14 января 2024 года, Анталия.
"Ворскла" 3:0 "Сабах" (Азербайджан)
Голы: Пердута, 41, Фелипе, 72, Степанюк, 83
"Ворскла" 1 тайм: Исенко, Палюк, Хрипчук, Бацула, Пердута, Толи, Нестеренко, Челядин, Островский, Кане, Ковталюк.
"Ворскла" 2 тайм: Домолега, Изотов, Рамирес, Корниенко, Крупский, Скляр, Черныш, Степанюк, Прус, Галас, Фелипе.
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