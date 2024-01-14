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Контрольные поединки. Ворскла - Сабах 3:0. С полуспущенными гетрами

Премьер-лига
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Первый матч полтавского клуба в межсезонье

Контрольные поединки. Ворскла - Сабах 3:0. С полуспущенными гетрами

Фото: пресслужби ФК "Сабах"

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Полтавская "Ворскла" начала подготовку ко второй половине сезона УПЛ. Первым соперником в рамках межсезонной паузы стал азербайджанский "Сабах" с которым "зелено-белые" разобрались со счетом 3:0.

Счет был открыт еще в первом тайме, усилиями Пердуты. Во второй половине игры Фелипе и Степанюк довершили дело.

Следующий поединок полтавчане проведут 18 января против казахстанского "Кайсара".

Контрольный поединок
14 января 2024 года, Анталия.
"Ворскла" 3:0 "Сабах" (Азербайджан)
Голы: Пердута, 41, Фелипе, 72, Степанюк, 83

"Ворскла" 1 тайм: Исенко, Палюк, Хрипчук, Бацула, Пердута, Толи, Нестеренко, Челядин, Островский, Кане, Ковталюк.

"Ворскла" 2 тайм: Домолега, Изотов, Рамирес, Корниенко, Крупский, Скляр, Черныш, Степанюк, Прус, Галас, Фелипе.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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