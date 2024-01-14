Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс огласил список футболистов, которые попали на зимний сбор в Испанию
Всего 29 футболистов
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
"Кривбасс" огласил список футболистов, которые попали на зимний сбор в Испанию, что пройдет в Аликанте. Главный тренер криворожского клуба Юрий Вернидуб взял 29 футболистов.
Полный список игроков:
Вратари (4): Андрей Клищук, Игорь Омельченко (U-19), Владимир Маханьков, Богдан Хома.
Защитники (8): Вячеслав Рябов, Тимур Стецьков, Андрей Понедельник, Владимир Виливальд (U-19), Даниил Бескоровайный, Рафаэль Бандейра, Дмитрий Семенов, Иван Дибанго.
Полузащитники (12): Клим Приходько, Джихад Бизимана, Дмитрий Хомченовский, Никита Татарков, Максим Лунев, Артур Микитишин, Денис Кузык, Юрий Вакулко, Хрвое Илич, Егор Твердохлеб, Максим Задерака, Виктор Близниченко.
Нападающие (5): Даниэль Соса, Роман Дебелко, Олег Кожушко, Принс Аду, Жан По.
25 игроков вместе с тренерским штабом и персоналом красно-белых отправились основной группой из Кривого Рога, а уже на Пиренеях к команде присоединятся Даниэль Соса, Хрвое Илич, Джихад Бизимана и Рафаэль Бандейра.
Популярное сейчас
- Альмерия – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура чемпионата Испании
- Луис Суарес: Даже не предполагал, что мы снова будем вместе, потому что думал, что Лео завершит карьеру в Барселоне
- Силы обороны достигли круглой отметки ликвидированных россиян. Генштаб подытожил данные о потерях оккупантов
- Динамо окончательно определилось по поводу трансфера лидера Днепра-1
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО