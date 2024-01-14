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Кривбасс огласил список футболистов, которые попали на зимний сбор в Испанию

Премьер-лига
Обновлено

Всего 29 футболистов

Кривбасс огласил список футболистов, которые попали на зимний сбор в Испанию

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

Новина українською

"Кривбасс" огласил список футболистов, которые попали на зимний сбор в Испанию, что пройдет в Аликанте. Главный тренер криворожского клуба Юрий Вернидуб взял 29 футболистов.

Полный список игроков:

Вратари (4): Андрей Клищук, Игорь Омельченко (U-19), Владимир Маханьков, Богдан Хома.

Защитники (8): Вячеслав Рябов, Тимур Стецьков, Андрей Понедельник, Владимир Виливальд (U-19), Даниил Бескоровайный, Рафаэль Бандейра, Дмитрий Семенов, Иван Дибанго.

Полузащитники (12): Клим Приходько, Джихад Бизимана, Дмитрий Хомченовский, Никита Татарков, Максим Лунев, Артур Микитишин, Денис Кузык, Юрий Вакулко, Хрвое Илич, Егор Твердохлеб, Максим Задерака, Виктор Близниченко.

Нападающие (5): Даниэль Соса, Роман Дебелко, Олег Кожушко, Принс Аду, Жан По.

25 игроков вместе с тренерским штабом и персоналом красно-белых отправились основной группой из Кривого Рога, а уже на Пиренеях к команде присоединятся Даниэль Соса, Хрвое Илич, Джихад Бизимана и Рафаэль Бандейра.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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