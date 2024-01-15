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ЛНЗ огласил имена соперников на первом сборе

Премьер-лига

Уже известны пять спаррингов

ЛНЗ огласил имена соперников на первом сборе

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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19 января ФК ЛНЗ отправится на сборы в Турцию. Подопечные Олега Дулуба проведут там месяц, который будет разбит на два учебно-тренировочных сбора.

Во время первого сбора черкасский клуб сыграет спарринги против таких соперников:

  • 24.01 "Варта" Познань, Польша
  • 27.01 "Млада-Болеслав" Млада-Болеслав, Чехия
  • 30.01 "Словацко" Угерске-Градиште, Чехия
  • 01.02 "Заглембе" Люблин, Польша
  • 03.02 "Лиепая" Элиепая, Латвия
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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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