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Лунин отреагировал на триумф Реала в Суперкубке Испании
Украинец отыграл весь матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 14 января, "Реал" обыграл "Барселону" в финальном матче за Суперкубок Испании. Игра состоялась в Саудовской Аравии и завершилась со счетом 4:1 в пользу мадридцев.
Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин вышел в основе и провел весь матч. После завершения поединка он поделился эмоциями от выигрыша трофея.
"Суперчемпионы", - написал украинец в своем Instagram.
Ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кто будет играть на вратарской позиции в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетико".
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