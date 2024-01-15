Лунин отреагировал на триумф Реала в Суперкубке Испании

В воскресенье, 14 января, "Реал" обыграл "Барселону" в финальном матче за Суперкубок Испании. Игра состоялась в Саудовской Аравии и завершилась со счетом 4:1 в пользу мадридцев.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин вышел в основе и провел весь матч. После завершения поединка он поделился эмоциями от выигрыша трофея.

"Суперчемпионы", - написал украинец в своем Instagram.

Ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кто будет играть на вратарской позиции в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетико".