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На просмотре в Минае находится 21 потенциальный новичок
Закарпатский клуб ищет футболистов для усиления своего состава
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
14 января "Минай" провел первый в 2024 году спарринг – с сильнейшей любительской командой Закарпатья – "Севлюшем" (4:1).
Ряды "Миная" в этом поединке защищали только потенциальные новички, а их на просмотре – 21 футболист, сообщает Sport.ua. Среди них – Владислав Мухаматгалеев, ранее выступавший за "Оболонь", Ярослав Кисиль – из "Зари", Вадим Мердеев – из "Хуста", вратарь Георгий Климов – из бузовской "Нивы".
В январе закарпатцы сыграют еще три спарринга: 19 января – с "Рухом" в гостях, 27 января – с "Рухом-2", 31 января – с "Хустом" в Ужгороде. Все этапы подготовки подопечные Желько Любеновича планируют проводить в Закарпатье.
Пока в активе у "Миная" – 6 очков, команда занимает 16 место в чемпионате Украины.
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