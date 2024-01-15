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На просмотре в Минае находится 21 потенциальный новичок

Премьер-лига

Закарпатский клуб ищет футболистов для усиления своего состава

На просмотре в Минае находится 21 потенциальный новичок

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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14 января "Минай" провел первый в 2024 году спарринг – с сильнейшей любительской командой Закарпатья – "Севлюшем" (4:1).

Ряды "Миная" в этом поединке защищали только потенциальные новички, а их на просмотре – 21 футболист, сообщает Sport.ua. Среди них – Владислав Мухаматгалеев, ранее выступавший за "Оболонь", Ярослав Кисиль – из "Зари", Вадим Мердеев – из "Хуста", вратарь Георгий Климов – из бузовской "Нивы".

В январе закарпатцы сыграют еще три спарринга: 19 января – с "Рухом" в гостях, 27 января – с "Рухом-2", 31 января – с "Хустом" в Ужгороде. Все этапы подготовки подопечные Желько Любеновича планируют проводить в Закарпатье.

Пока в активе у "Миная" – 6 очков, команда занимает 16 место в чемпионате Украины.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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